Lil Peep : Forcé de se droguer par ses manageurs ? Sa mère porte plainte !

Le 15 novembre 2017, nous apprenions la mort tragique du rappeur Lil Peep. À seulement 21 ans, il était décédé d'une overdose accidentelle, d'un mélange de Fentanyl et de Xanax. TMZ.com nous apprend ce 8 octobre 2019 que la mère de l'artiste disparu a engagé des poursuites judiciaires contre l'équipe de management de son fils et la société ayant organisé sa dernière tournée. Elle les accuse de l'avoir poussé à la consommation de dogues, créant un environnement instable, le poussant jusqu'à l'overdose.

Liza Womack, la mère de Lil Peep, a entamé des poursuites judiciaires lundi contre la société First Access Entertainment et ses représentants. Dans cette plainte que nos confrères américains ont pu consulter, elle dit qu'au début de l'année 2017, lors du Peep Show Tour, l'usage de drogues autorisées (cannabis, alcool) et d'autres substances illégales était monnaie courante, normalisé et même encouragé par l'équipe management du rappeur. Elle raconte la fois où, durant un concert à Londres, un manager a offert une bouteille "pleine de pilules" à son fils.

Lil Peep aurait voulu stopper sa tournée

Toujours selon cette plainte, ces usages supposément outranciers de drogues auraient continué jusqu'à la fin de l'année 2017, lorsqu'il a entamé sa tournée, la bien-nommée Come Over When You're Sober. Sa mère dit que Lil Peep était régulièrement réapprovisionné en Xanax, Kétamine et "autres drogues" durant cette tournée.

Liza Womack raconte un autre événement marquant : le 10 mai 2017, à Los Angeles, son fils aurait été "quasiment incapable de communiquer à cause de sa consommation de drogues, alors qu'on l'a laissé se produire seul". Elle ajoute qu'il était dans "un état de semi-coma" et que ses managers l'ont laissé monter sur scène. Sa mère assure également que Lil Peep avait expressément demandé à son équipe d'arrêter la tournée, qu'il était épuisé physiquement et mentalement, mais qu'ils auraient ignoré sa demande et été "forcé à monter sur scène ville après ville, amadoué avec de la drogue", toujours selon sa déposition.

Le dernier arrêt de la tournée de Lil Peep avant sa mort était El Paso (Texas). Liza Womack dit que sa manageuse, B. Mercer, lui a demandé de prendre "une dose excessive de Xanax" pour qu'il soit malade et que l'assurance couvre l'annulation du concert. Elle dit également que cette femme a eu des rapports sexuels avec son fils. Des faits invérifiables puisque le rappeur s'est bien produit ce soir-là. Il signait également là son dernier concert.