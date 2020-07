Lily Allen : 1 an de sobriété, elle publie une horrible photo souvenir

Le jour et la nuit. Toujours avec la même honnêteté et l'envie de partager sa vraie vie avec ses fans, Lily Allen vient de dévoiler une photo qu'aucun autre artiste n'aurait osé publier. En même temps, il fallait bien fêter cette première année de sobriété.

À 35 ans, Lily Allen a dévoilé plusieurs photos d'elle en maillot de bain, suivie d'une photo de paparazzi, vraisemblablement capturée en sortie de boîte de nuit. Un oeil à moitié fermé, le maquillage qui coule, les cheveux en pagaille : elle ressemblait à n'importe qui après le verre de trop. Aujourd'hui, et alors qu'elle pose sans le moindre artifice, notre Lily adorée semble en bien meilleure santé. "Un an de sobriété complète ! Je suis si reconnaissante pour ma santé et mon bonheur", s'est-elle réjouie, depuis Capri, en Italie, où elle passe quelques jours de vacances.