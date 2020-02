Lily Rose Depp en robe très transparente, culotte apparente avant les BAFTA

Le dimanche 2 février 2020, la ville de Londres brillera de mille feux en l'honneur des BAFTA, la remise de prix qui célèbre le grand écran en Angleterre. Mais avant que les choses sérieuses ne commencent, les invités se sont réunis, la veille, au 5 Hertford Street dans le quartier de Mayfair. Au programme, des paillettes, du champagne et de la mode puisque Chanel a organisé sa traditionnelle Pre-BAFTA Party. Et qui dit Chanel dit forcément Lily-Rose Depp ! Égérie des modèles signés Lagerfeld depuis l'âge de 16 ans, la jeune femme a cette fois-ci fait honneur à la griffe en optant pour une robe grisée particulièrement audacieuse.

Arrivée avec une veste sur les épaules, la comédienne a vite quitté l'étole pour montrer toute la beauté de sa tenue, laissant notamment apparaître ses dessous. A ses côtés, de nombreuses célébrités s'étaient parées de leurs plus beaux atours : Emilia Clarke, Lily Allen et son compagnon David Harbour, Laura Dern – reine de la décennie depuis ses participations à Marriage Story et aux Filles du docteur March –, Robert de Niro, Claire Foy, Courtney Love ou encore Gillian Anderson, récemment vue dans la saison 2 de Sex Education. Les petits veinards qui font partie de la liste officielle des nommés se sont, quant à eux, retrouvés au Kensington Palace.

BAFTA 2020, l'année de la polémique

La cérémonie débutera à 19h et sera diffusé sur BBC One à 21h. Elle sacrera les plus grandes réussites audiovisuelles de l'année 2019... sans toutefois satisfaire tout le monde. En dévoilant la liste des nommés, le 7 janvier dernier, l'organisation a annoncé un total de 39 longs métrages, majoritairement Joker, The Irishman et Once Upon a Time... in Hollywood. Elle a surtout dévoilé un manque de diversité regrettable. "Je suis très déçue, expliquait Amanda Berry, directrice générale des BAFTA, sur Radio 4. C'est ce que j'ai ressenti quand je vu la liste, et je ne dis pas ça pour être irrespectueuse avec les personnes qui ont été nommées, car la liste est incroyablement forte cette année." Qui seront donc les grands gagnants ? Réponse dans quelques heures...