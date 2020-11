Linda Gray (Dallas) en deuil : elle annonce la mort de son fils Jeff, à 54 ans

L'univers est définitivement impitoyable. Linda Gray, que l'on connait pour avoir incarné la légendaire Sue Ellen Ewing dans la série Dallas, vient d'annoncer sur les réseaux sociaux une nouvelle qu'elle n'aurait jamais pensé avoir à affronter. Son fils Jeff Thrasher, 54 ans, est mort, comme elle l'a expliqué sobrement le lundi 23 novembre 2020. "Ceci est une célébration de sa vie, a-t-elle écrit. Il était le plus gentil, le plus drôle et le plus doux de tous les êtres humains. Il apporté tant d'amour à notre monde et tout le monde l'aimait ! Que son nouveau voyage soit magique."

Mariée au directeur artistique Ed Thrasher de 1962 à 1983, Linda Gray est devenue maman de deux enfants : Jeff et Kehly. Elle a également deux petits-enfants, Jack et Ryder, dont elle est absolument dingue puisqu'elle ne cesse de les afficher sur son compte Instagram. Son aîné, en revanche, devait aimer vivre dans la discrétion. Impossible de mettre la main sur une image le mettant en scène de manière visible. Pour lui rendre hommage, la comédienne de 80 ans a sélectionné deux photographies : l'une sur laquelle on aperçoit le disparu, de loin et de dos, en train de faire du vélo. L'autre représentant seulement son nom inscrit dans le sable, dans un coeur, en bord de mer lors d'un couché de soleil.