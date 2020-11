Line Renaud annoncée morte : Philippe Geluck ose une blague douteuse

Il y a quelques jours, Line Renaud était annoncée morte par erreur sur le site du journal RFI. Bien vivante, la chanteuse de 92 ans était l'invitée de Laurent Ruquier dans l'émission On est presque en direct le 21 novembre 2020 sur France 2. En pleine promotion de son livre En toute confidence (sorti le 7 octobre), l'actrice du film La Ch'tite Famille a partagé le plateau avec d'autres personnalités françaises telles que Nicoletta, Philippe Geluck ou encore Lilian Thuram.

Avant son arrivée sur le plateau, Laurent Ruquier s'est amusé de la fausse information publiée par RFI en début de semaine. "Line Renaud qui va nous rejoindre tout à l'heure (...), Line Renaud qui est toujours vivante ! Je le dis parce qu'on l'a annoncée morte cette semaine, elle viendra prouver le contraire !" S'adressant ensuite directement à l'artiste belge Philippe Geluck, il demande : "Vous avez vu ça Philippe ?"

Taquin, le dessinateur belge de 66 ans a répondu : "Oui enfin, excusez-moi, mais je l'ai vue dans la loge tout à l'heure, elle ne bougeait pas beaucoup !", déclenchant ainsi un fou rire général sur le plateau de France 2. "On l'adore ! On l'adore !", a-t-il ajouté avec affection.

Pour rappel, Line Renaud avait répondu à cette rumeur via son compte Twitter. Amusée, celle qui est aujourd'hui remise de son AVC (survenu au printemps 2019) avait tenu à rassurer ses fans en écrivant : "Je suis en pleine forme !!! J'ai encore tellement de projets à mener que, le moment venu, ce texte ne sera plus du tout à jour !", avant d'ajouter quelques minutes plus tard dans un autre tweet : "Cette annonce précoce nous a fait éclater de rire Pirate [son chien, NDLR] et moi !"

L'émission On est presque en direct de Laurent Ruquier a rassemblé près de 930.000 téléspectateurs, soit 12.7% du public le 21 novembre 2020.