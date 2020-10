Line Renaud et l'AVC : elle a pris une mesure après avoir eu peur de finir "paralysée"

C'est dans un livre intitulé En toute confidence (Denoël), écrit avec Bernard Stora et attendu dans les librairies le 7 octobre 2020, que Line Renaud lève le voile sur sa longue hospitalisation de l'an dernier. L'actrice et chanteuse, qui avait réservé ses premières confidences sur son AVC et ses conséquences à Paris Match, en a dit un peu plus au Parisien. Elle sait qu'elle doit revoir certaines choses dans son mode de vie, mais cette boulimique de travail a bien du mal à prononcer le mot retraite...

Revenant sur son AVC, Line Renaud a admis avoir reçu "une bonne leçon" de la vie lorsque cela lui est tombé dessus. Il faut dire qu'à ce moment précis, elle avait multiplié les projets et les déplacements, se rendant aux États-Unis et faisant comme chaque année la promotion du Sidaction. "J'ai compris que j'avais 90 ans. L'âge ne m'a jamais gênée, mais j'ai compris que j'aurais pu rester paralysée, la gueule de travers...", a-t-elle confié avec sincérité. Suffisant pour lui faire lever le pied ? Pensez-vous ! Si elle dit que cela l'a raisonnée, elle sait pertinemment qu'il faudra réussir à mettre en pratique sa volonté de réduire ses activités. "Mais je ne sais pas si ça va tenir, c'est mal barré. J'en fais trop déjà. Je repars tourner un mois, je refais le Sidaction, entre-temps il y aura la remise du prix de mon fonds de dotation à une scientifique...", a-t-elle confié.

Line Renaud, qui n'avait rien voulu dire de son AVC pour ne pas se retrouver avec une étiquette sur le front et faire fuir les producteurs, affirme qu'elle a pris au moins une mesure concrète : elle limite au maximum ses déplacements vers la capitale. "Si, il y a quelque chose qui a changé, les gens viennent ici, alors que je descendais à Paris", a-t-elle révélé à propos de sa demeure de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine). Une maison où elle vit avec ses chiens et du personnel, dont sa précieuse Jacinthe qui l'avait retrouvée au pied de son lit, le jour de son AVC.

Si Line Renaud essaie tant bien que mal de passer le plus de temps possible chez elle, cela ne l'empêche pas d'avoir un tas de projets sous le bras... Au programme ? Un film de Christian Carillon qu'elle doit tourner l'été prochain et un autre avec Dany Boon dont elle ne connaît même pas "le sujet", car elle ne l'a pas lu, mais elle fait entièrement confiance au réalisateur ! "Je referai de la scène une fois encore avant de mourir. J'y tiens beaucoup, c'est Bernard Stora qui écrit avec Ladislas Chollat. Il s'agit d'une garde à vue, deux personnages sur scène", a-t-elle ajouté.