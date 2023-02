Line Renaud dévastée : elle pleure la mort de son "compagnon de lutte", vibrant hommage

"Depuis plus de 35 ans, nos chemins n'ont cessé de se croiser et, à chaque fois, nous étions heureux de nous retrouver et d'unir nos forces pour faire avancer notre combat commun. Mes pensées vont aujourd'hui à sa famille, ses amis et à tous les militants de AIDES", a-t-elle ajouté. Pour rappel, elle pleurait récemment la mort d'un autre proche, celle du producteur Franck Saurat, qui avait reçu un grand nombre d'hommages.

Pourquoi vouloir rester jusqu'au bout...

La mort, c'est un sujet que Line Renaud ne cherche pas à éviter, au contraire. "Pourquoi vouloir rester jusqu'au bout quand vous savez que vous êtes condamné à court terme et que vos souffrances physiques et psychiques seront, en dépit des progrès de la médecine et du dévouement des soignants, réfractaires à tout traitement thérapeutique ?", avait-elle notamment écrit dans une tribune publiée dans le JDD, en août 2022.

Au Festival du Film Francophone d'Angoulême, celle qui a marqué de nombreuses générations de fans et d'artistes, évoquait, sans aucun filtre, sa propre et future disparation : "J'approche du moment... Je suis obligée d'y penser, j'ai eu une belle vie, une vie extraordinaire et ça ne s'oubliera jamais. Même quand je ne serai plus là...". Des propos touchants de la part de l'actrice.