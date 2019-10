Lio en pleurs dans "La Boîte à secrets" à cause de sa meilleure amie

Pour son premier prime de l'émission La Boîte à secrets le 18 octobre 2019, Faustine Bollaert a choisi d'inviter trois artistes de la musique. Un peu inquiets, Marc Lavoine, Slimane et Lio s'installent sur le plateau et attendent les nombreuses surprises qui leur sont réservées. L'interprète de Banana Split a eu droit à un moment d'intense émotion lorsque son amie Carole est apparue sur le plateau et lui a fait une longue déclaration d'amitié.

Je t'en serais éternellement reconnaissante

"Ma chouquette je me souviens de notre coup de foudre amical" commence-t-elle, avant d'ajouter les nombreux souvenirs de leur amitié : "Je me souviens des innombrables allers-retours Bruxelles Paris pour trouver une maison de disques. (...) Je me souviens de tes larmes (...) Je me souviens de tous les magasins qu'on a écumés pour trouver des vêtements super colorés pour la pochette du 45 tour de 'Banana Split' et je me souviens très bien que la pochette était en noir et blanc."

Elle poursuit : "Depuis toutes ces années, tu m'as impressionnée, tu m'as émue, tu m'as étonnée, tu m'as fait beaucoup rire, tu m'as parfois fait un peu peur et tu as été là à des moments un peu compliqués. Je t'en serais éternellement reconnaissante." Un hommage très émouvant pour la chanteuse qui ne peut pas retenir ses larmes plus longtemps.

Tu m'as fait grandir

Bouleversée, la chanteuse de 57 ans donne plus de détails sur son amie Carole :"C'est mon amie d'enfance et c'est peut-être la seule amie que j'ai." Elle explique :"Ça faisait presque 12 ans qu'on ne s'était pas revues et tu m'as ouvert ta porte comme si de rien n'était. Tu m'as fait grandir. J'ai tellement ri avec toi et je vais tellement rire. J'espère qu'on sera des vieilles dames indignes et qu'on va vraiment se péter la gueule ensemble !" Une très belle déclaration d'amitié pour cette première édition de La Boîte à secrets.

Du côté des audiences, l'émission a pu compter sur 1,68 million de curieux, soit 8,8% du public et 6,7% des FRDA-50 précise Puremédias. Fait rare, France 3 s'est retrouvée en 3e position sur la cible des 25-49 ans et l'émission fait progresser la case de 2,5 points depuis la rentrée sur la cible des 35-59 ans. Enfin, l'émission progresse de 2,3 points par rapport à la moyenne de la case depuis la rentrée sur la cible des 4 ans et +.