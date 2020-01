Lisa Marie Presley : ses enfants privés de l'anniversaire de leur grand-père

Lisa Marie Presley a prié la cour de bien vouloir autoriser ses jumelles de 11 ans à se rendre au 85e anniversaire de leur grand-père, Elvis Presley (mort en 1977), mais sa demande a été rejetée. L'artiste de 51 ans est empêtrée dans l'affaire de la garde de ses filles avec son ex-mari, Michael Lockwood. D'après les informations du site américain The Blast, elle aurait lancé une démarche en urgence pour que les petites puissent se rendre à Memphis (Tennessee) pour l'anniversaire-hommage.

Le 8 janvier dernier et bien qu'il soit né un 11 janvier, une grande fête en l'honneur de l'anniversaire du King a été organisée avec l'apparition de Priscilla Presley et Jerry Schilling. Il était donc normal que Lisa Marie Presley souhaite la venue de ses filles, les jumelles Finley et Harper.

The Blast annonce ainsi que la cour de Los Angeles avait refusé la demande de Lisa Marie Presley qui se heurtait au refus du père des fillettes. D'après les règles établies après le divorce de leurs parents, elles n'ont pas le droit de s'envoler hors de l'État sans le consentement des deux ou l'approbation du tribunal. Le juge en charge de l'affaire a également estimé que ce voyage à Memphis n'était pas considéré comme "une urgence".

Pour rappel, voilà plus de trois ans que Lisa Marie Presley lutte contre son ex-mari Michael Lockwood pour la garde des jumelles. Mariés depuis 2006, ils ont finalement divorcé après dix ans d'union. Le juge a cependant mis une échéance à cette guerre : en juillet 2020, ils auront un mois pour trouver une entente.