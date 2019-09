Liv Tyler : La raison pour laquelle elle ne veut pas se marier avec son fiancé

Qui a dit que toutes les femmes rêvaient de se marier ? Sûrement pas Liv Tyler, qui est fiancée depuis quatre ans avec son chéri David Gardner sans pour autant vouloir se rendre à l'autel. Alors, phobique de l'engagement ou simplement peur de la routine ? L'actrice de 42 ans répond au magazine Tatler : "J'aime être fiancée, mais je n'ai pas vraiment envie de me marier (...) J'ai toujours pensé que le mariage ne devrait pas être considéré comme une récompense... Ou comme quelque chose pour faire survivre une relation... Je pense que tout le monde l'envisage de la mauvaise façon." Plutôt clair.

L'éternelle fiancée

L'héroïne du Seigneur des Anneaux est une femme de caractère et sa relation amoureuse semble très bien lui convenir comme elle est. D'ailleurs, elle confiait en 2016 à E! News : "Ce qui fonctionne si bien dans notre relation, c'est que nous travaillons beaucoup tous les deux. Nous aimons l'aventure et nos métiers sont très intéressants et très différents. Nous sommes épanouis professionnellement, et à côté de cela, nous sommes profondément attachés à notre famille."

Pourtant, tout pourrait basculer depuis que Liv et son fiancé sont allés assister au mariage royal de la princesse Eugenie et de Jack Brooksbank en octobre 2018. Interviewée après la fête, la fille de Steven Tyler et de Bebe Buell avait (contre toute attente) manifesté une réelle admiration pour la cérémonie à laquelle elle venait d'assister. Elle avait ainsi expliqué : "Je n'ai même pas les mots pour décrire à quel point c'était magique." Sûrement ravi (et enchanté) de sa réponse, Dave a peut-être enfin une chance de pouvoir bientôt se marier avec sa fiancée ?