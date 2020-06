Loana sans projets mais épanouie : nouvelle photo pour rassurer

Depuis sa dernière participation télé dans l'émission La Villa des coeurs brisés, au printemps 2019, Loana s'est éloignée de l'attention du grand public. Il faut dire que ses déboires (tantôt amoureux et tantôt autour de ses addictions) lui ont souvent valu de faire la Une de l'actualité bien malgré elle. C'est donc en retrouvant un certain anonymat que l'ancienne vedette du petit écran, révélée dans Loft Story en 2001, tente de se reconstruire. Toutefois, il lui arrive de donner de ses nouvelles via son compte Instagram. Toujours très sexy dans des tenues en dentelle ou en soutien gorge pour dévoiler des décolletés plongeants, Loana rassure sa fidèle communauté quant à sa santé mentale.

Ce vendredi 26 juin 2020, après de longues semaines de silence, celle qui aurait été violentée par son ex-compagnon Fred au début de l'année a donc récidivé. Toujours sur Instagram, Loana est ainsi apparue un large sourire aux lèvres, pour déclarer son amour à ses fans qui sont toujours là pour elle. "Je ne vous oublie pas, jamais, vous êtes au creux de moi... Je vous aime", leur a-t-elle adressé. Une référence à la chanson de Céline Dion.

La suite de son message, quelque peu énigmatique, semble indiquer un timide souhait de retrouver la lumière des projecteurs. Et pourtant, Loana assure par ailleurs être tout à fait à l'aise à l'idée de ne pas opérer de grand retour, préférant se replonger dans ses souvenirs les plus heureux. "J'essaie de toute mes forces avec mes projets, mes comportements, mon avenir, que vous soyez fiers de la jeune femme pour qui vous avez tous votez et élever aussi haut. Merci encore... Et puis, tant pis s'il n'y pas de projet en cours, je vous ferai partager la vie d'une blonde pas si ordinaire. Parfois des moments remplis d'émotions par les souvenirs heureux (je suis sûre que vous ne vous rappelez pas de tout de mon parcours professionnel). Et je mettrai des vidéos de ma vie de tous les jours où on ne sait jamais ce qu'il va arriver. Ça vous dit ?? . Avec plein de coeur d'amour pour vous remercier de votre soutien... À très vite."

De belles confidences qui n'ont pas manqué de ravir ses admirateurs. "Ça fait plaisir de te revoir", "Quel beau sourire, Loana vous êtes toujours aussi belle", "Magnifique splendide", peut-on lire en commentaires.