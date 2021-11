Loana souriante sur Instagram : un détail de sa photo interpelle

Chacune des apparitions de Loana Petrucciani fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. La dernière photo postée par la gagnante de la saison 1 de Loft Story (2001), le jeudi 25 novembre 2021, n'a pas fait exception.

Les ennuis semblent enfin derrière Loana. Après une nouvelle descente aux enfers, la blonde de 44 ans semble aller mieux. Grâce à son meilleur ami Eryl Prayer, elle a réussi à remonter la penste. C'est d'ailleurs à ses côtés qu'elle a repris l'une de ses passions : la chanson. Elle a en effet fait son retour sur scène avec un spectacle qui reprend notamment ses tubes sortis au début des années 2000, dont Comme je t'aime, ainsi que les prestations d'Eryl Prayer sur les chansons de son idole Elvis Presley. Le 5 décembre prochain, c'est en Espagne que le duo se produira pour le plus grand bonheur de ses fans.

En attendant, l'ex-lofteuse continue à donner de ses nouvelles en postant quelques photos. Et un détail saute aux yeux sur sa dernière publication. Loana a dévoilé un selfie sur lequel on la voit souriante, dans le noir, avec des petits yeux. Et, ô surprise, elle n'a plus ses dents du bonheur qui ont tant fait parler depuis octobre dernier. Elle affiche en effet des dents bien alignées (et bien blanches !). Elle ne s'est bien évidemment pas exprimée sur le sujet. "Dodo, bonne nuit les loulous", peut-on simplement lire en légende du post.

Bien que de nombreux abonnés en ont profité pour lui apporter de nouveau leur soutien, les critiques ont malheureusement de nouveau fusé. Certains n'ont pas compris pour qu'elle raison elle se prenait toujours en photo dans le noir, juste avant de dormir. D'autres lui ont conseillé de se retirer, car elle n'avait plus rien d'intéressant à partager avec son public. Cela ne devrait malgré tout pas empêcher Loana de continuer à poster de temps en temps quelques photos sur son compte Instagram.

C'est fin octobre que Loana était apparue pour la première fois avec les dents écartées. Un nouveau sourire qui n'avait pas échappé aux personnes qui la suivent.