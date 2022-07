Loft Story : une candidate culte a donné naissance à son huitième enfant, révélations

En 2001, Loft Story a marqué les esprits de toute une génération, depuis nourrie à la télé-réalité. Loana, Kenza et Jean-Edouard devenaient alors les premiers candidats d'un nouveau genre d'émission, Benjamin Castaldi , lui, accédait au rang d'animateur star. Alors que chacun a repris le cours de sa vie et 20 ont passé. Ce jeudi 14 juillet 2022, un heureux évènement a eu lieu pour l'une des candidates phares de la deuxième saison de Loft Story. Elle a donné naissance à son huitième enfant.

En effet, Sandra Colombé, plus connue de tous sous le nom de "Ch'tiote Nénette" est devenue maman pour la huitième fois, comme le révèle le Courrier Picard. Elle a accouché ce jeudi 14 juillet, d'un petit garçon prénommé Charles. C'est l'heureux papa, son compagnon, Stéphane Checinsky qui l'a indiqué à nos confrères : "Sandra a senti les premières contractions vers 3 heures du matin et nous sommes partis à la maternité de Fourmies. Le petit est né en fin de matinée et il se porte à merveille."

J'ai toujours aimé les familles nombreuses

Appréciée pour son naturel déconcertant dans cette deuxième saison de Loft Story sur M6, Sandra Colombé est devenue éducatrice spécialisée. Et ce jour où elle a donné naissance à son huitième enfant, elle allait recevoir la médaille de la famille à Nampcelles-la-Cour dans l'Aisne, une décoration donnée en honneur des familles nombreuses. C'est Stéphane qui l'a donc remplacée au pied levé pour recevoir cet honneur. "J'ai toujours aimé les familles nombreuses", a avoué la mère de famille, qui a suivi la remise de médaille via son téléphone.

Dans Loft Story, Sandra avait marqué les esprits et les oreilles avec son interprétation de My heart will go on, tube de Céline Dion qu'elle chantait sans cesse. Après avoir participé à l'émission devenue culte, Loft Story, Sandra Colombé et sa tribu de huit pourraient bien entendu prétendre à revenir à l'écran dans une autre émission de télé-réalité d'un tout autre genre : Familles nombreuses sur TF1. La famille Pellissard n'a qu'à bien se tenir.