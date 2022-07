Familles nombreuses : Les Blois en "méga grosse galère", la police appelée au secours... en vain

Une soirée familiale qui a mal tourné. Dimanche 10 juillet 2022, Diana et Gérome Blois, parents de neuf enfants, profitaient d'un moment bien mérité avec leurs enfants près de Montpellier, à un festival de musique électro proposant également des jeux gonflables, des jeux d'eau et un mur d'escalade. En bref, l'idéal pour ce clan révélé dans Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1. Mais une fois sur place, la tribu a dû faire face à une réelle désillusion... En story sur Instagram, les jeunes parents racontent.

Pour commencer, certaines des activités promises n'étaient tout bonnement pas proposées. Mais qu'à cela ne tienne, les Blois ont tout de même réussi à s'éclater sous le soleil du Sud. Enfin, pas jusqu'au bout... En effet, au moment de regagner leur voiture dans le parking, nouvelle mésaventure. "On est en méga grosse galère. On est arrivés en premier au brunch. Quand on s'est garés, il n'y avait personne, donc on y a passé un petit moment, indiquent-ils. Et il y a une voiture qui s'est garée devant et une autre derrière, sur la rangée de mon frère et la mienne, ainsi que sur tout le reste de la rangée. On est donc coincés les gars avec Juliette qui a mal aux jambes et qui a envie d'aller aux toilettes. Autant vous dire que c'est la galère... Je pense qu'il y en a encore pour longtemps."

Cette idée de rester coincés sous une chaleur de 40 degrés alors que la climatisation de la voiture était en panne inquiétait alors le couple, qui s'apprête à acheter une nouvelle maison. C'est alors qu'ils ont pris la décision d'alerter la sécurité de l'événement... qui n'a pas semblé à l'écoute. La petite famille a alors pris les choses en main et déplacé les voitures gênantes à l'aide de leurs bras ! "Sacrée aventure ! Donc, en fait, effectivement, on a bien fait de prendre le choses en main car la sécu, tous les mecs de la sécu du festival nous ont envoyés balader. En gros, on devait se débrouiller. On a appelé la police, ils sont un petit peu deux de tension... Personne ne réagissait", regrette la jeune maman qui a récemment succombé à une tendance esthétique. Des jeunes "un peu costauds" ont prêté main forte au couple. "On l'a décalée pour qu'on puisse enfin bouger nos voitures. On a pu sortir les voitures et rentrer chez nous rapidement au final. Car si on les avait attendus, je pense qu'on en aurait eu pour 2-3 heures, poursuit-elle. Ils n'avaient même pas envie de passer un appel micro, ils nous ont dit 'on ne va pas arrêter la musique pour passer votre appel micro'."

Une sortie en famille dont ils se souviendront à coup sûr !