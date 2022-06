Diana Blois (Familles nombreuses) "surexcitée" et "survoltée" : elle partage une très bonne nouvelle

Depuis plusieurs mois maintenant, Diana Blois et son mari Gérôme sont activement à la recherche d'une nouvelle maison pour eux et leur tribu de neuf enfants. Malheureusement, ils ont enchaîné les déceptions, manquant même de se faire arnaquer. Les candidats de Familles nombreuses, la vie en XXL pensaient avoir plus tard trouvé la maison de leur rêve mais leur dossier a ensuite été refusé sans explications. "J'avais fourni tous les papiers pour le dossier. On avait proposé de payer un an de loyer d'avance, pour rassurer encore plus la dame... Nous continuons donc la recherche de maison. On y croit, même si, forcément, cela met un gros coup sur le moral", regrettait le papa Gérôme.

Mais la chance a fini par tourner ! En effet, ce jeudi 23 juin 2022, Diana Blois et son époux ont annoncé une grande nouvelle sur Instagram : ils ont trouvé une maison ! C'est en légende d'une photo d'eux deux, radieux, qu'ils se sont expliqués. "Nous avons eu un gros coup de coeur pour une maison. Après une visite et une contre-visite en famille nous avons fait une offre d'achat. Et ouiiiiiii première étape franchie, l'offre d'achat a été acceptée par les propriétaires ! Autant vous dire que cette nouvelle le 22 juin, le jour de notre anniversaire de mariage d'amour, était un très beau cadeau. Ça c'est fait", lit-on.

Tout n'est cependant pas encore joué car les Blois doivent encore passer une étape cruciale, celle de "signer la promesse d'achat déjà attendre la validation de la banque pour le prêt". "On est partagés entre stress ! excitation ! survoltage ! Et cette envie d'y croire", a résumé Diana qui espère que tout ira dans son sens.