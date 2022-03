Diana Blois (Familles nombreuses) "désespérée" et au plus mal : nouveau coup dur pour la maman

La tâche se révèle plus compliquée que prévu. Depuis plusieurs mois maintenant, Diana Blois et son mari Gérôme sont à la recherche de leur nouveau nid douillet pour leur tribu de neuf enfants. Malheureusement, le couple enchaîne les déceptions, et a même manqué de se faire arnaquer. Il y a quelques jours encore, les protagonistes de Familles nombreuses, la vie en XXL pensaient avoir trouvé la maison de leur rêve et surtout, avoir plu à la propriétaire. Mais voilà, mercredi 30 mars 2022, c'est pour annoncer une mauvaise nouvelle que la mère de famille s'est saisie de sa story Instagram : ils n'ont pas eu la maison. "Gros bad mood, j'y croyais vraiment...", s'est-elle désolée avec émotion. Et d'ajouter : "Je sature, je désespère. On est une famille sérieuse, on a juste besoin d'une maison".

Son mari Gérôme s'est lui aussi emparé de ses réseaux sociaux pour évoquer le sujet et pour en dire plus sur les circonstances de ce nouvel échec. "On était dans l'attente d'une réponse pour une maison que j'ai visitée lundi avec Ilona. Elle était extra, tout collait. C'était un particulier qui la louait, en plus. Pour une fois que ce n'était pas une agence... Il y avait énormément de monde qui voulait cette maison. La dame avait concentré toutes les visites le jour même, le lundi. Malheureusement, la réponse a été négative. Donc, on est dégoûtés...", a-t-il raconté.

Si la concurrence était rude, Gérôme Blois ne comprend pas pourquoi son dossier a été refusé. Une moins bonne situation ? La peur d'une famille nombreuse ? La médiatisation ? Il restera sans réponse. "Franchement, je ne vois pas ce qu'il faut faire. J'avais fourni tous les papiers pour le dossier. On avait proposé de payer un an de loyer d'avance, pour rassurer encore plus la dame... Je pense que tout le monde ne peut pas faire ça et on a la chance de se le permette. Mais cela ne suffit pas... Nous continuons donc la recherche de maison. On y croit, même si, forcément, cela met un gros coup sur le moral", a-t-il confié. Le papa a également rappelé à ses abonnés qu'avec sa femme Diana, il ne pouvait pas encore se permettre d'acheter.