Familles nombreuses : Gérôme Blois papa célibataire, son nouveau quotidien loin de Diana !

Parmi les tribus qui partagent leur quotidien dans Familles nombreuses, la vie en XXL, les Blois régalent les téléspectateurs. Gérôme et Diana sont à la tête d'une fratrie de neuf enfants, sept filles et deux garçons. Et alors que le clan semblait plus heureux que jamais, le couple a été contraint de se séparer. C'est sur les réseaux sociaux, où ils continuent de partager leur intimité une fois les caméras de TF1 éteintes, qu'ils prennent la parole. Ainsi, Gérôme révèle jouer les pères célibataires... le temps de quelques jours.

Sur Instagram lundi 28 mars 2022, il publie une superbe photo de lui accompagné d'une partie des enfants. "Daddy célibataire ! Qui c'est qui est célib' pendant une semaine ? Eh bien ce n'est pas moi lol", indique-t-il en légende. Et de poursuivre : "Ma petite chérie est bien arrivée en Tunisie et elle va se régaler pendant une semaine avec ses copines pour leur stage de danse orientale (il y a stage d'apéro aussi apparemment). Place au Daddy qui va gérer comme un chef. Enfin, je vais essayer..." C'est ainsi que les fidèles followers de la famille Blois apprennent que Gérôme gère la fratrie et le foyer seul, sans sa belle Diana partie passer quelques jours de l'autre côté de la Méditerranée pour se perfectionner en danse orientale.

En commentaires, ils sont nombreux à soutenir l'heureux papa. Diana Blois elle-même lui adresse quelques mots encourageants. "T'es le best ça va de soi", écrit-elle sous la publication. Et Gérôme de répondre : "Tant que je le suis à tes yeux c'est le plus important. Dans la réalité c'est peut être pas trop trop ça." Une complicité qui perdure, même lorsque les amoureux, en froid avec Amandine Pellissard la star du programme, se trouvent à des kilomètres l'un de l'autre !