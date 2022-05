Diana Blois (Familles nombreuses) dans l'incapacité d'avoir un 10e enfant : tristes aveux et regrets amers

Depuis bientôt deux ans maintenant, la famille Blois est entrée dans le coeur des Français grâce à l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL. Les époux Diana et Gérôme ont tout à fait leur place dans le programme de TF1 avec leurs neuf enfants. Il y a d'abord les sept aînés de la maman nés d'une précédente relation, Anaïs (21 ans), Clara (20 ans), Mathéo (19 ans), les jumelles Lola et Sarah (9 ans), Ethan (14 ans), et Ilona (16 ans) ainsi que la petite Juliette (4 ans), qu'elle a eue avec Gérôme. Et enfin, il y a Louane (9 ans), fruit des amours entre le papa et son ex-compagne. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, Diana Blois n'en a pas assez de pouponner !

En effet, celle qui est à la recherche d'une nouvelle maison aurait bien voulu accueillir un dixième et dernier enfant avec son mari. Mais ce projet est aujourd'hui irréalisable. Lors de leur passage dans l'émission Chez Jordan pour Télé Loisirs, elle a expliqué avoir eu recours dans le passé à une opération pour l'empêcher de retomber enceinte. "C'est impossible d'avoir un dixième enfant. C'est impossible physiquement. La page a été tournée. C'est une histoire de ligatures, j'ai pris cette décision après avoir eu Juliette. Je me connais et j'aurais eu envie d'avoir un autre bébé après", a-t-elle révélé.

Mais, même si elle sait qu'elle a pris la bonne décision en renonçant à agrandir son clan, Diana Blois a toujours beaucoup de mal à l'accepter. "J'ai fait une ligature des trompes j'ai regretté amèrement. J'ai eu une période encore difficile aujourd'hui", a-t-elle avoué. Et d'ajouter avec émotion : "J'aime faire des enfants, j'aime les porter, j'aime pouponner, j'aime tout. Je savais que j'aurais voulu avoir un autre enfant, donc j'ai pris les devants et j'en ai parlé à Gérôme. (...) Le regret d'avoir fait la ligature est arrivé il y a deux ans, c'est devenu obsessionnel. Ça sera mon éternel regret dans ma vie, ça c'est clair", a-t-elle ajouté.

Gérôme, qui ne voulait pas d'un autre bébé de son côté, a alors accompagné avec beaucoup de soutien sa femme dans sa démarche, malgré sa peine. "Cela a été une bonne décision et aujourd'hui c'est toujours un sujet", a-t-il expliqué.