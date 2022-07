Familles nombreuses : Une candidate complexée succombe à une tendance esthétique

Dans Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1), les téléspectateurs ont appris à connaître les Blois, cette sympathique tribu recomposée de neuf enfants. Les parents Diana et Gérôme sont en parallèle devenus très actifs sur les réseaux sociaux, se confiant quotidiennement à leurs abonnés. Ils ont par exemple fait part de leur recherche pour une nouvelle maison et leurs nombreuses désillusions mais ce lundi 4 juillet 2022, la maman a pris la parole autour d'un sujet encore plus personnel.

En effet, elle a décidé de se confier sur l'un de ses plus gros complexes qu'elle a aujourd'hui l'occasion de gommer : son sourire. "Je vous avais parlé d'un projet dentaire, j'avais un rendez-vous et c'est bon ça a été validé", s'est-elle réjouie. Et d'expliquer le fond du problème : "En l'occurrence, ce sont mes dents du haut qui sont avancées par rapport à celles du bas, c'est quelque chose qui a toujours été un complexe. En tout cas, j'essaye de vivre avec mais ce n'est pas toujours facile, j'ai un peu du mal à me voir en photo ou en vidéo. C'est un peu compliqué, puis il y a des moqueries qui enfoncent un petit peu le clou".

Diana Blois ne s'est pas lancée dans "ce projet énorme" les yeux fermés et a d'abord été reçue par un dentiste qui a opéré "un check-up de malade de (ses) dents". "Tout ça a été envoyé au spécialiste qui étudie mon dossier et qui voit s'li y a possibilité pour moi d'avoir des aligneurs, ce qui permettrait de reculer un peu les dents du haut et leur faire reprendre leur place initiale", a-t-elle expliqué. Et Diana Blois remplit les critères pour recevoir ces fameux aligneurs. "J'en suis très très contente, j'ai vu à quoi ça ressemblait, c'est quelque chose de transparent que je vais devoir garder dans ma bouche au moins 22h par jour mais apparemment c'est vraiment très discret. J'ai hâte. On part sur un traitement de quatre mois", a-t-elle annoncé. Et de conclure satisfaite : "Je n'aurais jamais cru faire ça à mon âge mais il n'y a pas d'âge pour se sentir bien."