LOL Surprise : Ces 3 poupées tendance sont le cadeau parfait pour Noël

Achetez poupée LOL Surprise OMG Fashion Show Hair Edition Twist Queen

La solution ? La mousse magique W.O.W. Ce produit miracle permet de créer n'importe quelle coiffure en à peine 30 minutes... Avec l'aide bien sûr d'accessoires. Torsades, cheveux crêpés, boucles, ondulations, longueurs lissées, c'est maintenant à votre enfant de faire les bons choix. Les longs cheveux aux mèches rose, bleu, violette et orange sont un régal pour n'importe quel coiffeur.

Il faut également penser à adapter chaque folie capillaire aux looks de la star. Première tenue, des pièces à l'esprit années 2000 ultra tendance. Un top à manches bouffantes mauve s'associe ici à un pantalon flare fendu rose aux détails cut out. Des bottes blanches à plateforme on ne peut plus en vogue et agrémentées de bijoux argent, viennent compléter l'ensemble. Pour ce qui est des accessoires, des ceinture, colliers, boucles d'oreilles, bracelets et barrettes papillons en argent apportent la touche de bling bling qu'on adore. Place maintenant aux photos !

3. Cette poupée LOL Surprise OMG House of Surprises Alt Grrrl est en top vente

Être une star, c'est le rêve de tous les enfants, quelle que soit la génération. Pouvoir se faire prendre en photo dans de sublimes tenues, être adulé et connu par le monde entier, c'est une expérience extraordinaire pour eux. Afin de continuer à stimuler leur imagination, rien de mieux qu'un jouet qui pourrait incarner cette célébrité made in 2022. Et la poupée LOL Surprise OMG House of Surprises Alt Grrrl est parfaite pour cela. Son allure de pré ado en fait un personnage auquel votre enfant peut s'identifier. Et son look est en plus à tomber. Mais dépêchez-vous, ce produit fait partie des meilleures ventes de jouets sur Amazon. Proposé à 29,99 €, il risque bientôt le sold out !

Un look rock ultra tendance

Nouveau tapis rouge pour la célèbre mannequin Alt Grrrl. Pour l'occasion, elle doit trouver une tenue qui brille de mille feux. Il faut aussi laisser transparaître son côté rebelle qui fait tout son charme. Quelque chose d'à la fois sexy, rock et grunge est l'idéal. On dirait bien que c'est mission réussie avec ce look. La mini-robe en cuir, il n'y a rien qui fasse plus rockeuse sensuelle.