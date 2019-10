Lola Dewaere bientôt maman ? "Je me sens prête à être mère"

Lola Dewaere revient dans l'actualité, elle qui est au casting de La dernière vague, la nouvelle fiction dramatique de France 2. C'est pour en faire la promotion qu'elle a accordé une interview à nos confrères de Télé Star, dans le numéro en kiosques le 21 octobre 2019. Questionnée sur son avis sur le résultat final de la série, la comédienne de 40 ans répond avec beaucoup d'honnêteté : "Je ne l'ai pas vue car je me déteste à l'écran".

Une bien curieuse habitude pour une actrice. "Ce n'est pas de la coquetterie, simplement, ça me rend malade. Je n'aime ni ma voix, ni mon corps, ni mon jeu. C'est très paradoxal car je suis bien dans mes baskets", confie Lola Dewaere ; sa consoeur Charlotte Gainsbourg aussi refuse de se voir. Cet entretien est également l'occasion pour la comédienne de revenir sur les relations parfois tendues qu'elle a entretenu avec ses parents, et le fait qu'on la réduisait un temps à "la fille de Patrick Dewaere". "La jeune génération ne connaît pas du tout la carrière de mon père (...) Je m'en fous royalement car quelle que soit la tranche d'âge, j'ai toujours été bien dans ma peau, très équilibrée. Ce qui est surprenant quand on a eu deux parents dépressifs", poursuit-elle.

Lola Dewaere est ensuite questionnée sur le fait qu'elle n'a "pas la fibre maternelle", sujet sur lequel elle assure avoir changé d'opinion. "J'ai dit ça il y a dix ans, les relations compliquées avec ma mère ne me donnaient pas envie de reproduire les mêmes choses. Mais aujourd'hui, je me sens prête à être mère. Je suis en évolution permanente", tempère-t-elle. Actuellement sur un projet de one-woman-show qui racontera son métier, son père et son poids, Lola Dewaere pourrait bien également y ajouter le thème de la maternité...

Retrouvez l'interview de Lola Dewaere en intégralité dans le dernier numéro de Télé Star, disponible le 21 octobre 2019.