Lola Dewaere : Son père Patrick a failli ne jamais naître, ce geste impensable que sa mère a failli commettre

Lola Dewaere incarne Caroline Martinez ce soir sur France 3 dans le téléfilm policier Crime dans l'Hérault. En octobre dernier, c'est dans un tout autre registre que l'actrice de 43 ans collaborait de nouveau avec France Télévisions. En effet, elle prêtait sa voix pour un documentaire diffusé sur France 5 et consacré à son très célèbre et regretté père Patrick Dewaere. On y apprenait notamment que ce dernier aurait pu ne jamais pointer le bout de son nez.

Car sa mère, qui est décédée en 2013, avait pensé au pire, lorsqu'elle fut abandonnée par son amant alors qu'elle était enceinte de celui qui deviendra plus tard l'un des plus grands acteurs du cinéma Français. "Mado a voulu se suicider avec toi dans son ventre. Puis t'avorter. Toute ta vie, tu t'es senti rejeté", a narré Lola Dewaere dans ce documentaire, en s'adressant directement à son défunt papa. Ce dernier ne semblait donc pas le bienvenue. Et, de plus, à ce traumatisme s'en est rapidement ajouté un autre, car il a été victime de viols répétés durant son enfance : "La trouille au ventre, tu subissais ces incestes avec sans doute déjà l'envie d'en finir".

Une foire aux bestiaux

Et en grandissant, ses rapports avec sa mère ne se sont pas arrangés. Bien au contraire. "Ma mère, c'est vraiment une des choses les plus atroces qui puisse exister", déclarera-t-il une fois adulte et acteur reconnu, en ajoutant que lui ainsi que ses frères et soeurs étaient devenus pour elle "une foire aux bestiaux". Car durant leur adolescence, elle les a poussés à faire des castings pour devenir acteurs afin de dépenser leurs cachets.

Le domicile familial, Patrick Dewaere finira par le quitter à l'âge de 20 ans. Il connaîtra rapidement par la suite le succès que l'on lui connaît aujourd'hui (Les Valseuses, Adieu poulet), et deviendra donc père avec la naissance de Lola, fruit de ses amours avec Élisabeth Malvina Chalier. Il aura aussi une fille prénommée Angèle, née de sa relation avec Miou-Miou. Mais celle-ci finira par le quitter pour Julien Clerc.

Une succession de malheurs, qui poussa l'acteur à mettre fin à ses jours le 16 juillet 1982. Un destin tragique.