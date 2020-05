Lola Marois trop jeune pour Jean-Marie Bigard ? La réponse cash de l'humoriste

Entre Lola Marois et Jean-Marie Bigard, il y a une différence d'âge de vingt-huit ans. La comédienne de Plus Belle La Vie est ainsi parfois prise pour la fille de l'humoriste plutôt que sa femme. Sur TikTok, l'actrice de 37 ans a fait réagir son amoureux de 65 ans. L'intéressé a opté pour une réponse cash aux esprits chagrins...

Pendant la période du confinement, Lola Marois a pris plaisir à dévoiler son quotidien en vidéo, pour les réseaux sociaux et applis, notamment TikTok. Dimanche 10 mai 2020, c'est donc sur cette application qu'elle a posté une vidéo d'elle, à la maison à Paris, demandant à son mari Jean-Marie Bigard une réaction suite à de récents commentaires d'utilisateurs. "Chéri, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui n'arrêtent pas de dire que je suis ta fille sur TikTok ?", l'a-t-elle interrogé. "Ben je sais pas... allez vous faire en*uler ?", a-t-il répondu cash, avec son langage fleuri habituel. Ce qui n'a pas empêché la sympathique comédienne de prétendre être surprise. "Je m'attendais tellement pas à ça", a-t-elle rétorqué.

Interrogée par Purepeople.com pour découvrir les coulisses de son confinement avec son mari et leurs enfants, les jumeaux Bella et Jules (7 ans), Lola Marois avait décrit un quotidien agréable. "Avec Jean-Marie, on s'entend très bien. De temps en temps, on se tape sur les nerfs, mais la plupart du temps, on rigole beaucoup", nous confiait-elle. Depuis, avec le déconfinement, la jeune femme s'est offert une première sortie rien que pour son plaisir personnel : chez la manucure ! "Il faut rester très prudent... rien de fou non plus", a-t-elle écrit en story Instagram pour évoquer sa sortie du jour. Nul doute que petit à petit, elle aura aussi à coeur de faire des sorties avec ses enfants, lesquels s'étaient beaucoup divertis par eux-mêmes pendant le confinement, comme elle nous l'avait précisé, ajoutant qu'ils étaient adeptes des jeux de rôles.