Jean-Marie Bigard : Confiné avec sa femme Lola, qu'il ignore complètement

Coronavirus et confinement obligent, les stars sont privées de sortie. Leurs tournages, spectacles ou soirées mondaines annulés, elles s'occupent chez elles, en amoureux ou en famille. Jean-Marie Bigard, lui, ignore complètement son épouse Lola Marois, qui sort pourtant le grand jeu pour attirer son attention.

Bien que confinées chez elles, les célébrités communiquent avec le reste du monde grâce aux réseaux sociaux. Sur Instagram, Lola Marois informe ses près de 100 000 followers de l'évolution de son isolement avec son mari, Jean-Marie Bigard. Lundi 6 avril 2020, l'actrice a publié deux selfies, la montrant maquillée, coiffée et vêtue d'un T-shirt décolleté pour séduire le comédien. Malheureusement, ce dernier avait l'esprit ailleurs.

"La jeune femme avait pourtant tout fait pour séduire son mari... Devant ce peu d'enthousiasme, elle se remit, sans plus tarder, en pyjama. THE END (confinement J21)", écrit Lola Marois en légende de son diaporama. La jolie blonde de 37 ans et maman de deux enfants (les jumeaux Jules et Bella, 7 ans) a été consolée par ses abonnés, qui l'ont complimentée pour ses efforst.