Jean-Marie Bigard soutenu par sa femme Lola Marois et ses amis VIP

Il y a déjà deux ans, l'humoriste Jean-Marie Bigard annonçait à ses fans sa volonté de faire une tournée d'adieu avec un show regroupant notamment ses sketchs cultes. Cela a donné lieu à Il était une fois Jean-Marie Bigard, le spectacle de ma vie. Il l'a présenté à son public parisien, le 27 février.

C'est sur la mythique scène de l'Olympia, dans le 9e arrondissement de la capitale, que l'humoriste de 65 ans s'est produit. Pour venir l'applaudir et l'encourager, il fallait compter sur sa femme, la comédienne Lola Marois. Très tactile avec le père de ses enfants Jules et Bella, la jeune femme n'a pas manqué de l'enlacer et de lui dire quelques mots doux pour cette date parisienne. Jean-Marie Bigard multiplie les déplacements aux quatre coins de la France, avec parfois quelques pépins en chemin, ce qui l'éloigne forcément de son clan.

Les amis VIP de l'humoriste étaient aussi présents et on a notamment pu voir son fidèle ami et confrère des Grosses Têtes, Laurent Baffie, Sandrine Alexi, l'humoriste Morgan, Christie Blanc, Maxime (Maxime Van Laer), Lyes Halilou ou encore Sylvain Collaro, Valentin de La France a un incroyable talent...

En 2018, Jean-Marie Bigard déclarait à ses fans : "Il est temps que ça se termine (...), alors je vais vous offrir le spectacle de ma vie, tous les meilleurs moments de ma carrière, mes meilleures blagues, mais aussi le Stade de France, La Classe... Vous avez été plus de 4 000 000 de copains à venir voir mes spectacles et 8 000 000 à acheter mes DVDS. C'est à moi de vous offrir un cadeau ! (...) J'ai décidé sur cette tournée que vous alliez choisir les sketchs que vous voulez revoir ! Je ferai comme bon vous semble ! À très vite !"

À noter que l'humoriste a des dates programmées jusqu'en mars 2021 !