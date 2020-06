Lonnie Walker : Le basketteur "violé", "harcelé sexuellement" à l'âge de 10 ans

On le reconnait facilement sur le terrain à sa coiffure emblématique. Mais ça, c'était avant ! Sur son compte Instagram, Lonnie Walker, le talentueux joueur de basket des San Antonio Spurs, a partagé une vidéo – le 11 juin 2020 – dans laquelle on le voit tondre son iconique chevelure haute. Le jeune homme de 21 ans a surtout délivré un message décrivant la rude épreuve qu'il traversait depuis des années... la cause de cette coiffure dont il a préféré se débarrasser.

J'ai été harcelé sexuellement, j'ai été violé, j'ai été abusé

Un traumatisme terrible lié à l'enfance l'a poussé a se cacher derrière ses mèches. "Quand j'étais en CM2, durant l'été, j'étais entouré par un peu plus de famille que d'habitude. Et j'ai été harcelé sexuellement, j'ai été violé, j'ai été abusé, a-t-il expliqué sur les réseaux sociaux. J'ai même fini par m'y habituer parce qu'à cet âge là [environ 10 ans, NDLR.], on ne comprend même pas ce qu'il se passe. J'étais un enfant crédule, je ne savais pas ce qu'était le monde réel. Et donc, j'ai commencé à penser que mes cheveux était la seule chose que je pouvais vraiment contrôler."