Louane, l'anniversaire dantesque d'Esmée, sa "petite fée" : une fête grandiose et magique, la preuve en photos

La vie de Louane a basculé il y a trois ans. Fin mars 2020, la chanteuse, aujourd'hui âgée de 26 ans, mettait au monde son premier enfant. Sa petite fille, répondant au doux nom d'Esmée, est le fruit de sa relation avec le musicien Florian Rossi. Les jeunes parents, complètement gagas de leur progéniture, ont mis le paquet pour son troisième anniversaire, organisé au cours du week-end avec tous ses copains. Au programme, énormes gâteaux, décoration de rêve et un thème : les fées.

Comme dévoilé en story Instagram (voir notre diaporama), Louane n'a pas voulu lésiner sur la décoration. Pour ce faire, l'artiste a fait appel à une entreprise spécialisée dans la préparation d'événements pour petits et grands. Grande arche et cascade en ballon, gâteaux à gogo, mur végétal... Rien n'a été laissé au hasard. Pour sa "petite fée", Louane, Anne Peichert de son vrai nom, a mis les petits plats dans les grands. Et apparemment, la déco a fait son petit effet sur l'un des amours de sa vie.

"Merci de tout mon coeur, vous êtes tellement efficaces et exceptionnels. Merci pour ma petite fée" a posté Louane, consciente que la journée n'aurait pas été aussi magique et grandiose aux yeux de sa fille si de tels professionnels n'étaient pas intervenus. Gros champignons en sucre, faux papillons, du bleu et du rose... Rien n'était trop beau pour faire plaisir à son bébé devenu grand et à ses camarades de jeu. Ce que l'on appelle Aimer à mort chez Louane.