Louane fête la Saint-Valentin avec son amoureux Florian Rossi, photo hyper romantique du couple

C'est la Saint-Valentin en ce mardi 14 février, et personne ne peut échapper à cette tradition, anonymes comme célébrités. Pas même les artistes français les plus connus, à l'instar de Louane Emera ! En effet, la chanteuse à succès de 26 ans honore aujourd'hui le couple qu'elle forme depuis l'été 2018 avec le musicien Florian Rossi. Pour l'occasion, la jeune femme a partagé sur le réseau social Instagram une photographie d'elle avec son compagnon. On peut y apercevoir les deux tourtereaux collés l'un à l'autre, particulièrement fusionnel. Louane est littéralement lovée contre son chéri, dans ce cadre particulièrement romantique, à savoir les toits de la capitale française.

"Bonne Saint-Valentin", écrit-elle sobrement dans la légende son post, agrémenté de quelques emojis en forme de coeur. Une publication qui a créé l'émoi parmi les nombreux fans de la star, elle qui compte pas moins de 1,1 million d'abonnés sur ce réseau social où elle utilise le pseudonyme "watchoutforthetornado". Parmi les commentaires, on peut notamment découvrir celui de Clara Luciani, qui est elle en couple avec l'illustre chanteur du groupe culte Franz Ferdinand, Alex Kapranos, depuis plusieurs années maintenant. Celle-ci a publié une série d'emojis coeur rouge, comme pour parfaitement résumer le thème du jour.