Clara Luciani amoureuse d'Alex, 20 ans d'écart et rares confidences : "C'est le seul..."

"C'est très émouvant, surtout que nous sommes très pudiques tous les deux, admet-elle dans l'interview. Je ne parle jamais de ma vie privée, c'est précieux d'avoir encore un tout petit endroit à soi dans un monde où l'on partage tout. J'ai été touchée de voir qu'il avait ce regard et cette analyse de ma personnalité et de mon travail. C'est l'une des interventions les plus touchantes du documentaire." Alex compte beaucoup pour elle puisque comme elle le dit si bien, il est "le seul qui évoque [sa] peur de la mort" : "J'ai laissé très peu de gens s'approcher de ce côté-là. J'ai des zones d'ombre." Monsieur a réussi à les mettre en lumière.

Encore star des Victoires

Comme en 2022, Clara Luciani est nominée plusieurs fois dans différentes catégories des Victoires de la musique en 2023. L'année dernière, elle avait d'ailleurs, au côté d'Orelsan, été consacrée à plusieurs reprises. Pour ce cru attendu le 10 février prochain sur France 2, Clara Luciani est nominée dans deux catégories : celle de la Chanson originale avec Coeur et celle du Concert avec Respire encore Tour. Mais loin d'elle la priorité de décrocher un nouveau sacre : "L'année dernière, j'avais besoin d'encouragements, aujourd'hui je n'ai besoin de rien. J'ai simplement envie de passer du temps avec mes parents et mes amis, de profiter des gens que j'aime, peut-être de retourner en Ecosse... Et de créer un troisième album !" Jamais deux sans trois, alors on y croit !