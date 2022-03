Clara Luciani amoureuse : rare apparition avec son compagnon à la télévision

Alors qu'ils s'apprêtaient à répondre aux questions de l'animateur historique de Taratata, les deux chanteurs n'avaient en effet peut-être pas anticipé certaines questions ! Et Nagui, taquin, a commencé immédiatement, demandant à Alex Kapranos comment il ressentait la voix de Clara Luciani.

Très sérieux, le chanteur anglais d'origine grecque a alors répondu en français qu'il ne trouvait pas le mot mais qu'en anglais, on pourrait la décrire comme "unique". Nagui a alors décidé de l'embêter un peu, en lui faisant croire qu'il ne savait pas ce que cela voulait dire. "Pourtant, j'ai fait langue vivante 1 en anglais...", a-t-il ironisé sous les rires du public et de la chanteuse, qui a pu rassurer son compagnon sur le fait que c'était juste une blague, avec une main sur l'épaule.

"L'ange protecteur", a fini par l'appeler le présentateur, hilare, qui s'est ensuite accordé avec le Britannique de 50 ans pour décrire la voix de la jeune femme comme "forte et profonde", "avec beaucoup d'émotions". Si l'extrait est amusant et tendre, c'est aussi la première fois que l'on voit Clara Luciani et Alex Kapranos s'afficher ensemble officiellement et mêler leurs voix.

Un duo que l'on espère revoir bientôt, que ce soit sur l'album de la chanteuse (son dernier, Coeur, est sorti en juin 2021) ou sur celui du groupe Franz Ferdinand, qui aime beaucoup les duos, comme son leader l'a confié en répétitions. Et pourquoi pas sur scène : la chanteuse sera dans quelques jours au Zénith de Paris, dans le cadre de sa tournée.