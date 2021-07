Nagui - Cette star américaine venue armée à Taratata : "Il y avait du gun dans tous les sens !"

Ce mercredi 21 juillet 2021, Nagui était aux commandes d'un nouveau numéro de Tout le monde veut prendre sa place, sur France 2. Et le présentateur de 59 ans a fait une révélation qui fait froid dans le dos concernant l'un de ses invités dans son émission musicale Taratata.

L'époux de Mélanie Page présente plusieurs émissions, parmi lesquelles Taratata. Un programme au cours duquel des artistes sont invités à venir interpréter une ou plusieurs chansons. Nagui en a donc vu passer du beau monde et il a régulièrement des anecdotes sur certains people à raconter. Aujourd'hui par exemple, il a fait une révélation à l'un des candidats prénommé Daniel, dans Tout le monde veut prendre sa place.

Le participant devait trouver qui a interprété le titre In Da Club. Et il a visé juste en évoquant le rappeur 50 Cent. Après qu'il a donné la bonne réponse, Nagui a déclaré : "J'en ai vu quelques gardes du corps, en fonction des stars qui venaient... Mais 50 Cent, si on avait eu un portique de sécurité, ça aurait sonné en permanence ! Il y avait du gun dans tous les sens." Et d'enchaîner avec humour : "Et c'est pas de la musique à deux balles, je crois qu'il y avait plusieurs balles !" Si 50 Cent ne se déplace jamais sans une arme, c'est parce qu'il avait été victime d'un règlement de comptes en 2000. Alors qu'il montait à bord du véhicule d'un proche, il avait reçu plus de cinq balles.

Pour rappel, Nagui cédera prochainement sa place à Laurence Boccolini. Il a en effet fait le choix de ne plus animer Tout le monde veut prendre sa place. "Ça fait presque trois ans que j'évoquais le besoin de rafraîchir le jeu, ne serait-ce que pour me renouveler. Je ressentais un décalage entre l'émission et moi. Quand j'en parlais, on essayait de me raisonner. On me demandait si j'étais sûr, si ce n'était pas un passage à vide, si ce n'était pas le blues. On m'a conseillé de prendre des vacances. Mais non. Je n'avais le plus l'appétit. (...) Je préfère arrêter avant qu'on m'arrête. Je ne reviendrai pas sur ce choix", avait-il notamment expliqué mi-avril au Parisien.