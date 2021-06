Clara Luciani : "L'amante de Julien Doré", "L'épouse de Benjamin Biolay"... elle sème le doute sur ses amours

Elle chante l'amour... mais le vit-elle ? Difficile de le savoir. Alors que Clara Luciani avait cartonné en s'inspirant d'une rupture amoureuse pour son premier album, voilà qu'elle s'apprête à sortir un deuxième opus le 11 juin 2021. Mais dans quoi a-t-elle puisé tous ces airs ? D'une nouvelle romance ? La réponse risque de vous décevoir. "C'est la même histoire, mais avec un ton rieur, comme dans Amour toujours, où je me moque des clichés, avoue-t-elle au magazine Elle. C'est moi qui me regarde avec un peu de distance et qui me demande : mais comment tu as pu entrer dans des schémas aussi absurdes, aussi passionnels ? C'est la même histoire d'amour digérée. Vous vous rendez compte de tout ce que j'ai fait de ce chagrin-là ? C'est génial, non ?"

Ce sont des gens que j'aime et qui sont très importants dans mon travail

Aujourd'hui, Clara Luciani se dit émotionnellement équilibrée, sans vraiment en dire davantage à propos de sa situation personnelle. En juillet 2020, alors qu'elle sortait une jolie reprise de Summer Wine avec Alex Kapranos, on aurait pu croire, pourtant, qu'elle avait fini par trouver chaussure à son pied ! "Tant mieux, se réjouit l'artiste. J'aime semer le doute, mais, alors, je suis l'épouse de Benjamin Biolay et l'amante de Julien Doré ! Ça me va, parce que ce sont des gens que j'aime et qui sont très importants dans mon travail. Je pensais récemment que j'ai fait beaucoup de duos, mais presque aucun avec une femme. C'est une chose que j'aimerais concrétiser."

On savait, il est vrai, que Clara Luciani voyait en Julien Doré une sorte d'alter-ego. D'autant plus que les deux chanteurs ont des liens secrets qui remontent à la petite enfance ! Mais l'histoire s'arrête là. Plutôt que de se questionner sur sa vie sentimentale, il faudra se contenter de musique - et ça tombe bien, elle chante l'amour matin, midi et soir. Le clip du titre Le Reste, tourné dans les rues de Sanary en hommage aux comédies musicales de Jacques Demy, cumule déjà des millions de vues et annonce une saison estivale suave et mélodique. Pour le reste de l'album, encore un peu de patience...

