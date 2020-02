Clara Luciani : Une relation amoureuse très malsaine a inspiré son album

Il a fallu 48 heures seulement pour que Clara Luciani soit transportée sur le devant de la scène. Le succès de son titre La Grenade a été foudroyant dès lors qu'une grande radio a choisi de le diffuser, les autres ont suivi. Le public a ainsi été dirigé naturellement vers son album baptisé Sainte-Victoire. Et c'est ainsi qu'elle a décroché deux nominations aux Victoires de la musique 2020, chanson originale et artiste féminine.

Si les textes de la chanteuse de 27 ans sont emprunts de féminisme, il a largement trouvé sa source dans les amours de l'artiste. "J'étais en couple avec un mec qui a ensuite inspiré l'album. c'était une relation très malsaine, qui m'enfermait, je ne voyais pas grand monde à part ce garçon-là. C'est une période un peu triste, et qui a duré environ trois ans", confie-t-elle dans une interview accordée au magazine Néon. Depuis cette histoire d'amour, Clara Luciani n'a plus eu de relations sérieuses. "J'ai régulièrement des ruptures, donc ça va. Je me débrouille pour me faire larguer assez souvent pour garder ce terreau créatif", avait-elle précédemment déclaré au Journal du dimanche le 2 février. Elle y avait également détaillé tous les jobs qu'elle avait faits avant de rencontrer le succès et celui qu'elle avait le plus détesté, hôtesse d'accueil.

Ses longues années de galère se sont terminées lorsqu'elle a rencontré un certain Raphaël, qui l'a d'abord embauchée en tant que musicienne. Elle lui est reconnaissante pour l'éternité. "Raphaël m'a donné les clés de la liberté et une considération aussi", avoue-t-elle à Néon. Ce lancement dans le monde très fermé de la musique lui a ensuite permis d'assurer les premières parties de Benjamin Biolay puis d'avoir ses propres concerts.

Originaire de la banlieue Marseille, Clara Luciani a grandi dans un univers où l'argent ne coulait pas à flots. Son père est employé de banque et sa mère aide-soignante. Quand elle a décidé de quitter le sud pour tenter sa chance à Paris, son père l'a très mal vécu : "Mon père est la personne la plus gentille du monde, ce n'était pas de la méchanceté mais une espèce de terreur. Il savait que j'empruntais une voie difficile, et il se demandait ce que j'allais devenir." Le père de Clara Luciani peut être rassuré, son avenir s'annonce doré.

L'intégralité de l'interview de Clara Luciani est à retrouver dans Néon en kiosque depuis le 6 février 2020.