Clara Luciani larguée "très régulièrement" : "Une rupture tous les 3, 4 mois"

Clara Luciani assure encore un peu la promotion de la réédition de son album Sainte-Victoire, avant de s'accorder une petite pause bien méritée. C'est à cette occasion qu'elle a rencontré le média belge 7 sur 7, où elle a pu évoquer les thèmes de ses nouveaux titres comme Ma soeur ou encore Allô. Cette chanson porte sur un phénomène qu'on a tous déjà connu : l'envie de rappeler son ex.

"On a tous déjà vécu ce truc où, lors d'une soirée trop arrosée, on se dit que ce serait une excellente idée de rappeler son ex. On va recoller les morceaux, se remettre ensemble. C'est génial cet optimisme après trois verres de trop... Mais ça se solde souvent par un échec", explique Clara Luciani, qui dit ne pas craindre le manque d'inspiration pour son prochain album.

Je suis très sensible aux ruptures

Et pour cause, à 27 ans, l'artiste explique se faire "larguer très régulièrement". "Je suis sur un bon petit rythme là : une rupture tous les 3, 4 mois. On dirait que c'est un exercice que je m'impose pour écrire. Je suis très sensible aux ruptures mais j'ai réalisé qu'on pouvait se remettre de tout. Et puis, pour l'instant, je bouge tout le temps. Ce n'est pas le moment idéal pour le mariage et les enfants. Ce sera pour plus tard", relativise-t-elle.

Celle qui a récemment repris La chanson de Delphine (avec Vladimir Cauchemar) a même envoyé certains textes de Sainte-Victoire à son ex, qui a inspiré beaucoup de ses morceaux. "Bizarrement, je n'ai pas eu de réponse", sourit-elle.

Comme son nom l'indique, Ma soeur est un morceau dédié à Ehla, sa frangine, qui est aussi chanteuse. Malgré leurs différences, Clara Luciani assure qu'elles sont "complètement fusionnelles". "On a des coeurs siamois, ça ne s'explique pas. Ma soeur, c'est ma meilleure amie, la personne la plus importante de ma vie. J'avais envie de lui offrir cette chanson pour lui rappeler que, même quand je ne suis pas là, je pense à elle. Quand je ne peux pas la serrer dans mes bras, quand elle se réveille et qu'elle a le cafard, quand la vie est dure, j'espère qu'elle pourra écouter cette chanson et qu'elle saura que je l'aime", confie-t-elle tendrement.