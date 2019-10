Enora Malagré et Clara Luciani réunies pour une prestigieuse soirée d'exception

Soirée luxe et exception, le mercredi 2 octobre 2019. Les célébrités françaises les plus avides de saveurs prestigieuses se sont réunies au Salon Cristal de l'hôtel Lutetia de Paris. Au programme : à boire et à manger, puisqu'il s'agissait de lancer un tout nouveau coffret "Château Minuty x Casparian Caviar". Afin de partager une coupe de bulles et quelques amuse-bouches, Enora Malagré s'était munie de son plus beau sourire. A ses côtés, la talentueuse Clara Luciani et sa douce voix de velours, le comédienMichaël Youn, ou encore le présentateur Harry Roselmack...

L'ambiance était à la fête. Acceptant de prendre la pose pour marquer le coup, ils ont tous affiché une hilarité communicative de circonstance : Sandra Sisley, reine des folles nuits parisiennes cannoises, ainsi que Marie Poniatowski, la comédienne Axelle Laffont, Jean-Claude Jitrois – fondateur de la maison de luxe du même nom –, Isabelle Camus, l'épouse de Yannick Noah, Natty Belmondo, Jérôme Pulis, l'homme politique Luc Chatel avec sa compagne Mahnaz Hatami, Alice Isaaz – Joséphine, ange gardien, Victoire Bonnot – et son compagnon Paul Cucuron. Vous auriez tout donné pour être une petite souris et assister à la scène ? Comme on vous comprend.

Sohrab Bahar, président de Casparian Caviar, était au paradis ce soir-là. Ses convives étaient venus jusque dans le sixième arrondissement de notre capitale pour découvrir les accords et arômes de cette subtile association en bouche. Si vous voulez, comme nos amis les stars, goûter à ces succulentes saveurs, il faudra néanmoins vous hâter. Le coffret "Château Minuty x Casparian Caviar" n'est disponible qu'en édition très limitée et ne sera vendu qu'en 281 exemplaires. En son sein, la cuvée d'excellence de Château Minuty 281 et la boite d'Osciètre Impérial de 281 grammes, également de la Maison Casparian Caviar. Que demander de plus ?