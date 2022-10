Clara Luciani en couple avec une star du rock : il s'exprime avec tendresse sur leur duo

Clara Luciani est en couverture du dernier numéro des Inrockuptibles. L'artiste de 30 ans ressort ce 25 novembre son album Coeur, augmenté de plusieurs reprises. Dans le magazine, l'interprète de La Grenade se dévoile sous différents angles, ceux des artistes qu'elle admire comme Françoise Hardy ou encore Catherine Deneuve, ou bien auprès de celui avec qui elle a revisité Summer Wine de Nancy Sinatra et Lee Hazlewood. Il s'agit d'Alex Kapranos, leader de Franz Ferdinand, qui partage sa vie depuis deux ans.

Pour parler de leur collaboration sur Summer Wine, jamais sortie en physique, c'est Alex Kapranos qui prend d'abord la parole dans Les Inrockuptibles : "C'est drôle car on l'a enregistrée pendant le premier confinement, sans avoir pour ambition de la sortir. On l'a littéralement faite pour le fin, ce qui résume bien ce que je penses de la musique en général : joue pour en profiter à fond." Avec beaucoup de passion, il a ajouté : "Ma voix et celle de Clara sont très différentes. Et c'est pour cette raison que ça marche. (...) La voix de Clara diffère vraiment de la mienne car elle a une certaine pureté. Je pense qu'elle a ce pouvoir incroyable d'invoquer et de transmettre des émotions. Vraiment. Ce qui contraste avec ma voix, dont je ne pourrais pas te parler car je suis trop proche d'elle !"

Dans l'interview-fleuve que le magazine consacre à la chanteuse, elle revient également sur leur travail : "C'est un duo né à l'Olympia. J'avais invité Alex à chanter et je voulais qu'on reprenne une chanson de Lee Hazlewood et Nancy Sinatra, mais je ne savais pas trop laquelle choisir. Alex m'a propos Summer Wine, qu'il adorait. (...) Il vous en parlera mieux moi. J'aime bien l'idée qu'il reste ce souvenir positif, comme une photo instantané d'un moment historique [le confinement]. Car c'était une période stressante et guère inspirante."

Si dans son entretien, Clara Luciani déclarera "Je suis spécialiste du coeur brisé, donc dès qu'il y a une chanson d'amour déçu, tu peux être sûr que je me reconnais dans les paroles", elle semble filer aujourd'hui le parfait amour avec la figure du rock britannique, de vingt ans son aîné. Le couple était apparu très complice sur une série de clichés et vidéos pris lors de son chic anniversaire en juillet, notamment par son amie Alexandra Rosenfeld.