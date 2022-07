Clara Luciani en couple avec un célèbre musicien : rare apparition des amoureux

Clara Luciani a passé un cap ce lundi 10 juillet. L'interprète du titre La Grenade a fêté ses 30 ans. Une petite fête pas si petite que cela puisque comme des clichés l'indiquent, l'artiste était très bien entourée pour l'occasion. Famille, amis et proches, tous avaient reçu leur carton d'invitation pour venir célébrer ce cap des 30 comme il se doit avec Clara au Bouillon Julien, établissement du 10ème arrondissement parisien. Et parmi tous les copains de cette soirée basée sur le thème des années 1900, son chéri !

Alexandra Rosenfeld était elle aussi présente. La "nine de mon coeur", comme Clara Luciani aime l'appeler, a dévoilé photos et vidéos de la star de la soirée, au bras de son compagnon notamment. Et ce dernier n'est pas n'importe qui puisqu'il s'agit d'Alex Kapranos, 50 ans, leader du groupe britannique Franz Ferdinand. Le couple, face à l'objectif, a multiplié les mimiques de l'époque, bras dessus, bras dessous, pour le plus grand bonheur des fans qui les voient très rarement ensemble. La belle Clara a même repartagé, telle une officialisation, une de leurs photos dans sa story Instagram (voir diaporama). Un fait suffisamment rare pour être souligné.