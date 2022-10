"J'étais très malheureuse" : Françoise Hardy poussée à la rupture avec Jean-Marie Périer

Françoise Hardy a eu plusieurs hommes de sa vie. Même si l'on parle souvent de Jacques Dutronc, le père de son fils Thomas, également chanteur, l'artiste de 78 ans a connu une belle histoire avec Jean-Marie Périer. Le photographe et fils d'Henri Salvador a partagé quatre ans de la vie de François Hardy à l'époque. S'ils se sont donnés toutes les chances pour arriver à faire perdurer leur amour, le destin a fini par les séparer.

Le dernier numéro du magazine Les Inrockuptibles a dévoilé le contenu d'une lettre de Françoise Hardy adressée à Clara Luciani, l'une de ses fans. L'interprète de Tous les garçons et les filles évoque leur première rencontre, la vie d'artiste, ses avantages et ses inconvénients. L'un d'eux concerne l'équilibre entre la passion pour la musique et la vie privée quasi-impossible à obtenir, comme elle l'a elle-même vécu avec Jean-Marie Périer. Ce manque de justesse l'a conduite à être l'une des plus malheureuses dans son couple.

"L'autre grand problème de la scène, c'est que l'on est jamais chez soi. Et j'étais très malheureuse de ne pas voir assez l'homme de ma vie. Je pleurais tout le temps" indique-t-elle. Alors quand son manager lui a appris qu'elle allait devoir se "consacrer davantage aux enregistrements" avec l'accumulation des contrats, elle savait qu'il n'y avait pas d'autre issue que la rupture avec Jean-Marie Périer.

Sa peine après des déceptions amoureuses, Françoise Hardy l'exprimait par le biais de la musique. Elle en parlait à Paris Match l'an dernier : "J'exprimais là ma frustration d'être en permanence séparée de Jean-Marie. Nos activités professionnelles respectives nous obligeaient à voyager tout le temps, et il me semble que je n'ai pas arrêté de pleurer pendant les quatre ans de notre relation. Avec lui, j'ai connu cette impression dévastatrice d'être une sorte de repos du guerrier alors qu'on rêvait de rapprochements physiques passionnés." Une séparation qui n'a heureusement pas entaché leurs rapports toujours aussi bons des années plus tard.