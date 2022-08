Jean-Marie Périer dévoile une photo inédite avec Françoise Hardy : "J'espère que Jacques et Thomas me pardonnent"

Dans les années 1960, Françoise Hardy a vécu une courte - mais intense - histoire d'amour avec le photographe Jean-Marie Périer. Une romance que le photographe phare de l'époque yé-yé n'a évidemment jamais oubliée. Sur Instagram, le 18 août, il a partagé à ses abonnés une rare photo d'archives que lui-même ne connaissait pas jusque là !

En légende de sa publication, il écrit : "Françoise et moi en prise aux mondanités dans une soirée dont je ne me souviens pas du tout. (J'espère que Jacques et Thomas me pardonnent ce genre de messages, ce sont simplement des bons souvenirs.) Ce qui est formidable avec les réseaux sociaux, c'est que plein de gens très attentionnés ont la gentillesse de m'envoyer des photos que je n'ai jamais vues. Françoise me dit qu'elle en a aussi reçues des centaines depuis quinze ans. La photo de couverture de mon dernier livre Chroniques d'un dilettante était une photo qu'un admirateur lui avait postée. Françoise me l'avait envoyée à son tour en me disant qu'elle l'aimait bien. Alors je lui avais demandé si je pouvais la mettre en couverture."