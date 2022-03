Françoise Hardy : Son ex Jean-Marie Périer s'agace au sujet du statut de leur relation...

La chanteuse et icône des années 1960 Françoise Hardy, qui a connu une carrière riche de plusieurs décennies de succès, avait formé un couple vedette avec le chanteur et compositeur Jacques Dutronc . Les deux tourtereaux sont tombés amoureux en 1967. De cette union est né le non moins célèbre Thomas Dutronc en 1973. Mais l'interprète du Temps de l'Amour avait connu une relation remarquable, quoique laborieuse avec le photographe Jean-Marie Périer...

A l'occasion d'une interview pour Paris Match en mars 2021, la chanteuse atteinte d'un cancer, était revenue sur cette amour passé, qui n'a pas échappé aux moments de peine et de souffrance : "J'exprimais là ma frustration d'être en permanence séparée de Jean-Marie, explique-t-elle au magazine Paris Match. Nos activités professionnelles respectives nous obligeaient à voyager tout le temps, et il me semble que je n'ai pas arrêté de pleurer pendant les quatre ans de notre relation. Avec lui, j'ai connu cette impression dévastatrice d'être une sorte de repos du guerrier alors qu'on rêvait de rapprochements physiques passionnés."

Ce qui n'a pas empêché l'ancien photographe culte des années yé-yés de rester très proche de la vedette de la chanson. Il a d'ailleurs aujourd'hui, renoncé aux femmes comme il l'avait expliqué dans son livre autobiographique : "Disons d'abord que j'ai été assez gâté. J'ai même aimé plusieurs femmes pour toujours."