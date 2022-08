Thomas et Jacques Dutronc, au bord des larmes : soudés, ils évoquent l'état de santé de Françoise Hardy

On ne présente plus Jacques Dutronc et encore moins son fils Thomas devenu aussi célèbre que son père. Ce dimanche 28 août, le père et le fils Dutronc sont les invités d'Audrey Crespo-Mara dans "Le Portrait de la Semaine" de Sept à Huit sur TF1. Une interview réalisée dans le refuge corse de Monticello. "Père et fils, éternels complices. Pudiques, pince-sans-rire, blagueurs avec l'amour de la musique en héritage", a écrit la journaliste en légende de l'extrait de l'interview dévoilé en exclusivité sur son compte Instagram.

Maman, là, elle n'est pas très en forme...

Dans cette interview, Thomas Dutronc et son père Jacques évoquent avec pudeur leur relation père/fils, leur tournée et bien sûr Françoise Hardy, la célèbre mère de Thomas Dutronc. La chanteuse est atteinte d'un cancer du système lymphatique depuis 2004.

Interrogé par Audrey Crespo-Mara, Thomas Dutronc en profite pour donner des nouvelles peu rassurantes de l'état de santé de la chanteuse de 78 ans : "Maman, là, elle n'est pas très en forme", lance le chanteur de 49 ans au bord des larmes. Donc pour profiter, passer des bons moments avec elle, ce n'est pas très simple mais on y arrive. Quand on parle de la vie, de tout ça... Mais, c'est vrai que la pauvre, c'est pas très facile pour elle. Donc c'est génial de profiter de la vie avec ses parents. Ça, c'est extraordinaire !"