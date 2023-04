Diaporama : Louane, l'anniversaire dantesque d'Esmée, sa "petite fée" : une fête grandiose et magique, la preuve en photos

19 / 20

Exclusif - Louane Emera lors de l'enregistrement d'un Grand show de Noël "Christmas Show" imaginé par B.Biolay avec une pléiade d'artistes prestigieux au Casino de Paris, France, le 29 septembre 2022, diffusé sur Canal+, le 21 décembre 2022.. © Cyril Moreau/Bestimage No Web pour la Belgique et la Suisse CP: BENJAMIN BIOLAY CHRISTMAS SHOW Un show événement de 90 minutes orchestré par BENJAMIN BIOLAY Mercredi 21 décembre à 21H sur CANAL+ et disponible sur myCANAL Quand Benjamin Biolay fête Noël, c'est sur CANAL+ ! "Depuis toujours, lorsque je suis en concert au mois de décembre, je termine par une chanson de Noël. Ça fait partie de ma culture intime et de ma culture pop... Ça vient de l'enfance, j'ai toujours aimé Noël et son folklore". Pour CANAL+, Benjamin Biolay a orchestré un show exceptionnel, réunissant autour de lui quelques amis venus réinterpréter de grands standards de Noël (mais pas que...). Dans la grande tradition des émissions américaines, BENJAMIN BIOLAY CHRISTMAS SHOW mêle allègrement musique et sketches. De "Vive le vent" à "Last Christmas I gave you my heart", en passant par "Jardin d'hiver", "All I want for Christmas is you" ou encore "Let it snow" et "Paroles, Paroles", Benjamin Biolay et ses invités revisitent de grandes chansons, en solo ou en duo, sur la scène du Casino de Paris, habillée aux couleurs de Noël. Benjamin Biolay sera ainsi entouré de : Amel Bent, Calogero, Jeanne Cherhal, Vincent Dedienne, Pete Doherty et Frédéric Lo, Nicolas Duvauchelle, Élodie Frégé, Ibeyi, Louane, Chiara Mastroianni, Kad Merad, Yael Naim et Melvil Poupaud. Au bar tenu par Jean­Charles Clichet, Benjamin Biolay et ses invités devisent joyeusement autour d'un verre. En deuxième partie de soirée, un film de 52 minutes nous emmènera dans les coulisses du tournage de cette émission exceptionnelle. BENJAMIN BIOLAY CHRISTMAS SHOW Captation réalisée par François Goetghebeur Produite par FLAB PROD / François Benichou et Laurent Armillei © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE