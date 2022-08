Louane : Qui sont ses soeurs et frère, rares photos

Ce samedi 27 août, les téléspectateurs retrouveront Louane dans le fauteuil de The Voice Kids sur TF1 aux côtés de Julien Doré, Patrick Fiori et Kendji Girac. Dix ans après avoir participé à The Voice en tant que candidate, Louane retrouve un fauteuil et un plateau qu'elle connait bien ! Triste constat, ses parents décédés lorsqu'elle avait 16 et 17 ans, ne l'ont pas vu percer véritablement dans la musique.

Si les parents de Louane ne sont plus, la chanteuse de 25 ans, issue d'une famille recomposée, peut encore compter sur la présence de ses quatre soeurs Louise, Marine, Céline et Stéphanie et de son frère Benoît avec lesquelles elle s'affiche souvent sur Instagram. Tous ont emprunté des chemins professionnels divers et variés, Louise travaille dans la production, Marine dans le social, Céline dans le monde de l'assurance, quand Stéphanie est anthropologue tandis que Benoît évolue dans l'immobilier.