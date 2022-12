Louis Delort (The Voice) papa soulagé : il dévoile la très belle chambre de son bébé, après 55 jours en néonatalogie

Pour Louis Delort et sa compagne Angèle Debono, la lumière au bout du tunnel apparaît enfin. Après presque deux mois à multiplier les allers-retours entre leur domicile et l'hôpital où est leur fils Léon, la petite famille peut enfin rentrer, au complet. Très actif sur Instagram, celui qui s'est révélé au grand public grâce au télé-crochet The Voice donne régulièrement des nouvelles de son bébé, né prématurément le 26 octobre 2022.

Mais à l'approche de Noël, les nouvelles sont excellentes et le soulagement est de mise pour les deux jeunes parents. En effet, d'après les médecins, le petit Léon va beaucoup mieux et peut donc rentrer chez lui. Ravi, Louis Delort a tenu à partager cette bonne nouvelle avec ses abonnés. L'occasion pour lui de faire également une tendre déclaration à son fils. "Bébé Léon, tu es né il y a 55 jours. Tu as grandi à ton rythme sous l'oeil attentif des infirmières de néonatalogie. Pendant 55 jours on est venu te voir, loin de chez nous, passer un peu de temps pour te découvrir", a-t-il écrit en légende d'une photo de la chambre de son nouveau-né. "Aujourd'hui tu aurais dû naître. Aujourd'hui tu rentres à la maison. Ils nous ont dit hier que tu étais prêt alors on s'est dit qu'on devait l'être aussi", précise-t-il.