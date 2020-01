Louis Tomlinson : À seulement 4 ans, son fils Freddie est son sosie !

Tel père, tel fils ! Le fils de Louis Tomlinson (28 ans) a fêté ses 4 ans le 21 janvier 2020. Pour ce grand jour, sa maman, Briana Jungwirth (27 ans), a partagé une photographie du petit garçon sur Instagram face à son cupcake d'anniversaire. Sur le cliché, on aperçoit Freddie, très mignon et souriant, prêt à souffler sur sa bougie (et sûrement en train de réfléchir à son voeu pour cette nouvelle année). Adorable, il a fait craquer tous les internautes conquis devant son visage angélique. Très vite, les fans de l'ancien chanteur des One Direction remarquent et soulignent la ressemblance entre le père et le fils dans les commentaires. "Littéralement, un petit Louis", "Tellement mignon ! On dirait juste son père !", "Le portrait craché de son papa", ont ainsi commenté plusieurs internautes.

Séparés, Louis et son ex entretiennent néanmoins de très bonnes relations pour le bien de Freddie. Né en 2016, le bambin voit son papa lorsque celui-ci se rend à Los Angeles pour lui rendre visite. À l'automne 2019, l'artiste britannique avait confié au journal Metro comment il gérait sa garde partagée avec Briana. Il déclarait : "J'essaie de passer autant de temps en Angleterre qu'à Los Angeles et vice versa... d'être là pour voir et sortir avec Freddie et tout ça. Ensuite, j'ai ma famille au Royaume-Uni, que je m'assure de voir régulièrement. C'est un peu difficile de jongle,r parfois, mais ça fait partie de la vie."

Côté professionnel, Louis Tomlinson vient de dévoiler son nouveau tube Walls inspiré par le titre Wonderwall d'Oasis. L'artiste sera en concert à l'Olympia le 18 mars 2020.