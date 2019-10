Louis Tomlinson évoque publiquement la mort de sa soeur et de sa mère

On ne peut pas dire que les derniers mois l'ont épargné. Touché par la perte de plusieurs êtres chers, Louis Tomlinson a trouvé le réconfort dans la musique. "Il y a eu plusieurs choses dans ma vie personnelle qui ont rendu les choses un peu plus difficiles pour moi, évidemment, explique aujourd'hui l'ancien membre des One Direction à Yahoo Entertainment. J'ai déjà abordé le sujet du deuil avec la chanson Two of Us. J'ai senti qu'il fallait que je sorte tout ça de moi, de manière créative, en écrivant, parce qu'à ce moment-là, rien d'autre n'avait l'air plus important que cette épreuve."

Les mauvaises nouvelles se sont effectivement enchaînées dans la famille du chanteur britannique. En décembre 2016, Johannah, la maman de Louis Tomlinson, a perdu sa bataille contre la leucémie. Elle était âgée de 43 ans. En mai 2018, Troy Austin, son père, a été opéré pour retirer une tumeur après que les médecins lui ont diagnostiqué un cancer du foie. Le 14 mars 2019, c'est sa soeur Félicité, 18 ans, qui est morte. Une tragédie survenue à la suite d'une crise cardiaque, due à une overdose de cocaïne, d'antidouleurs et d'antidépresseurs selon les nouveaux rapports livrés le 11 septembre dernier. "Je pense que je suis à un bon moment de ma vie, explique-t-il toutefois. Donc des chansons plus joyeuses sont venues avec. Je pense que tout dépend vraiment de l'état d'esprit dans lequel on est."

C'est un grand pas pour Louis Tomlinson qui n'a que très peu évoqué sa peine publiquement. Au moment des faits, les membres de son clan n'hésitaient pourtant pas à crier leur tristesse sur les réseaux sociaux. "J'ai le coeur brisé, mon adorable petite fille. Tu me manques terriblement, écrivait Mark Tomlinson, le père de Félicité. Tu vivras à jamais dans mon coeur et je ne peux plus attendre de te voir à nouveau, mon ange." "Les souvenirs jouent dans ma tête, entonnait toutefois Louis au mois de mai, dans Two of Us. Tu ne sauras jamais combien tu me manques. Le jour où ils t'ont prise, j'ai souhaité prendre ta place." Il trouve désormais la force d'en parler, sans musique, mais avec beaucoup d'émotion...