Love Talk avec Meetic : L'amour et la séduction au coeur de la prochaine émission !

Après une Spéciale Saint-Valentin très attendue le 14 février dernier, Love Talk avec Meetic revient en force sur le Twitch Le Stream ! Ce jeudi 24 mars dès 14h30, Dina, Nanix et Elodie, experte en coaching amoureux, vous donnent rendez-vous avec le Youtubeur Julien Ménielle. Au programme, un débat autour de l'amour, des techniques de séduction et de l'organisation des premières rencontres. L'ex-infirmier, devenu animateur de la chaîne Youtube Dans ton corps, livrera son parcours amoureux et les plus belles anecdotes à son sujet au trio de choc à la tête de l'émission.

Au programme de ces deux heures : de la bonne humeur, des fous rires et des révélations. Au cours de la première partie, Dina, Nanix et Elodie découvriront leur invité de manière intime : comment aborder une personne, la draguer, l'inviter ou se laisser entraîner dans un premier rendez-vous ? Une fois cette petite présentation faite, l'émission prendra des nouvelles de célibataires dont elle a suivi l'inscription le 14 février dernier. En fonction de l'évolution de leur situation, Elodie, love coach, pourra leur venir en aide pour les aiguiller dans leur quête de l'amour avant de faire connaissance avec de nouveaux inscrits sur la plateforme de rencontre.

L'experte de l'amour Elodie ira même plus loin en dévoilant les astuces pour mettre en valeur son profil sur Meetic pour se donner tous les moyens et optimiser ses chances de taper dans l'oeil de la bonne personne. Et pour ceux à qui entamer une conversation par message ne conviendrait pas ou plus, les événements Meetic sont bientôt de retour ! Dès le mois d'avril et dans toute la France, city tours, soirées et ateliers seront de nouveau accessibles aux célibataires ! A vos agendas et rendez-vous ce jeudi 24 mars dès 14h30 sur le Twitch le Stream pour le nouveau numéro de Love Talk avec Meetic.