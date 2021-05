Luana et Paul Belmondo en couple grâce à un acteur très célèbre : "Il a été notre Cupidon !"

Ils sont mariés depuis plus de trente ans et ont accepté de revenir sur l'origine de leur amour. Luana et Paul Belmondo ont évoqué leur jolie histoire dans l'émission 50' Inside, sur TF1, et notamment la manière dont ils se sont croisés pour la première fois. L'idylle n'aurait d'ailleurs jamais été possible sans l'aide d'un intermédiaire... et pas n'importe lequel ! "On s'est rencontré tous les deux à Paris, a expliqué la chroniqueuse culinaire. Moi j'étais arrivée pour faire du mannequinat, je n'avais même pas 19 ans. Je cohabitais avec d'autres filles et l'une d'elle sortait avec Anthony. Anthony Delon a été notre Cupidon, il nous a présenté et voilà."

J'ai demandé sa main à son père

Le monde des monstres du cinéma est donc bien petit. A la suite de ce coup de pouce du clan Delon, Luana et Paul Belmondo se sont mariés, en 1990, et ont eu trois enfants : Alessandro, chef cuisinier né un an après les épousailles, Victor, comédien de 27 ans - à l'affiche du film Envole-moi, de Christophe Barratier, sorti le 19 mai dernier - et d'un troisième fils baptisé Giacomo. "J'ai demandé sa main à son père, c'est vrai, s'est souvenu le coureur automobile. Je l'ai demandé à Luana à Paris. Puis, vraiment classique, le canapé dans le salon, la mère et le père assis et moi obligé de faire la demande officielle, de demander la main de leur fille. Le Français qui venait l'enlever... sa mère était furieuse, jusqu'au jour du mariage !"