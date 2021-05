Luana Belmondo "clouée au lit" par la Covid-19 : confidences sur son calvaire de plusieurs semaines

Depuis plusieurs semaines, les Français ont un nouveau rendez-vous quotidien sur M6 avec Mon gâteau est le meilleur de France. Le concept est simple : plusieurs candidats se présentent devant un jury composé d'experts culinaires, à savoir Pépée Le Mat, Cyril Lignac, Merouan Bounekraf (Top Chef saison 10), la chroniqueuse culinaire Louise Petitrenaud et la journaliste culinaire et chef Luana Belmondo.

Une nouvelle activité inédite pour cette dernière qui n'a jamais dans le passé eu la tâche d'être jurée dans un concours. Et avec cet exercice, elle a pris beaucoup de plaisir. Il faut dire que la pâtisserie, c'est un peu le dada de Luana Belmondo. Alors, lorsque la belle-fille de Jean-Paul Belmondo a contracté la Covid-19, elle a bien cru ne plus pouvoir vivre de sa passion. C'est en février dernier qu'elle a été touchée par ce fléau. Et pas qu'un peu. Luana Belmondo a notamment perdu le goût ! "J'ai dégusté avec ce virus ! J'ai perdu l'odorat, j'ai eu une double pneumonie... Il m'a clouée au lit pendant cinq semaines, mais j'en suis sortie gagnante", a-t-elle confié dans les pages de Télé 7 jours.

Passé cette épreuve difficile, la femme de Paul Belmondo a eu l'occasion de retrouver ses activités en cuisine ainsi que de repasser du temps avec ses enfants Alessandro (30 ans), Victor (28 ans) et Giacomo (23 ans), avec lesquels elle transmet sa passion. "Surtout à mon fils aîné, qui est devenu chef. Il est d'ailleurs meilleur pâtissier que moi (rires)", a-t-elle avoué à nos confrères. Une belle fierté pour cette "mamma italienne" comme elle se surnomme et pour qui "il y a une forme de transmission dans l'art de la pâtisserie".

Mon gâteau est le meilleur de France tous les jours sur M6 à 18h35