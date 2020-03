Luca Franzese (Gomorra) : L'acteur italien confiné avec sa soeur morte

Trois jours après sa publication sur Facebook, la vidéo de Luca Franzese a été vue plus de 120 000 fois, et ce n'est qu'un début.

L'acteur italien de 43 ans, fan de culturisme et vu dans la série Gomorra, a choisi de partager son témoignage glaçant sur les réseaux sociaux dans l'espoir d'être entendu par le gouvernement de son pays. Luca Franzese reproche aux autorités de les avoir abandonnés, sa famille et lui, dans une situation délicate. En raison de l'épidémie de coronavirus – qui bloque l'Italie et attriste Carla Bruni-Sarkozy –, personne ne leur est venu en aide lorsque sa soeur Teresa est décédée du virus dans la journée du samedi 7 mars. Pire encore, l'acteur et ses proches ont été contraints de rester avec la dépouille, qu'il a choisi de montrer dans sa vidéo, dans son lit. " Il faut nous aider. Cela fait 24 heures que nous sommes enfermés à la maison avec ma soeur morte, a déploré le Napolitain. J'attends des réponses des institutions depuis hier. Personne ne s'est manifesté. Ma soeur est dans le lit derrière moi, morte, et je ne sais pas ce que je dois faire. L'institution m'a abandonné."

Luca Franzese accuse le médecin de famille de ne pas avoir voulu se déplacer – de peur d'être contaminé – pour examiner sa soeur de 47 ans alors qu'elle présentait des symptômes inquiétants et qu'elle était un cas à risque puisqu'elle souffrait d'épilepsie. Son état s'est alors rapidement dégradé et elle a perdu connaissance dans la journée de samedi. Face à la situation d'urgence, Luca Franzese a tenté de la réanimer, mais en vain.

Une fois sur place, les services d'urgence n'ont pu que constater le décès de Teresa, ils ont eu la confirmation qu'elle avait succombé au coronavirus après avoir pratiqué un test. Elle fait ainsi partie des 630 victimes italiennes recensées dans le dernier bilan du 10 mars, qui faisait également état de plus de 9000 cas de contamination.

Luca Franzese craint à présent pour sa santé et pour celle des six autres proches qui se trouvaient avec lui dans la maison : "J'ai décidé de me mettre en quarantaine. Pourtant, je pourrais aller partout diffuser le virus parce que, pour essayer de maintenir ma soeur en vie, je lui ai fait du bouche-à-bouche."